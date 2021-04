Depois de ter feito dois golos, Kylian Mbappé foi obrigado a sair do jogo entre o Metz e o PSG por lesão, dando o seu lugar a Draxler aos 87 minutos. No final da partida, o treinador dos parisienses, Mauricio Pochettino, garantiu que o avançado francês deverá estar disponível para o encontro das meias-finais da Liga dos Campeões diante do Manchester City.



«Ele recebeu uma entrada dura na coxa, espero que não seja nada de grave. Ele saiu tranquilo, estava calmo. É algo que causa sempre dor, mas não deve ser nada de grave», referiu o argentino, em conferência de imprensa.



Mbappé, de 22 anos, é o melhor marcador do PSG na presente época: marcou 37 golos em 42 jogos. O jogo entre os campeões gauleses e os «citizens» está agendado para a próxima quarta-feira, às 20h00, em Paris.