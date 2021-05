O empate do Paris Saint-Germain com o Rennes, 1-1, deixou o Lille a quatro pontos do título, mas Mauricio Pochettino diz que a equipa ainda não desistiu de lutar pelo título.

«O título ainda é possível, no futebol tudo pode acontecer e é claro que estamos desiludidos, mas temos de dar o crédito ao Rennes, que é uma excelente equipa e fez um jogo muito bom», disse o técnico aos jornalistas.

Pochettino foi questionado sobre a falta que Kylian Mbappéf fez à equipa, que acabou por ser também eliminada na Liga dos Campeões e afirmou: «Todos sabemos o quão importante é o Mbappé, mas não me parece que tenha essa ausência que fez a diferença. Num clube como o nosso não deveria ter influência. Se teve, temos de analisar esse problema no futuro.»

«Tivemos uma época de altos e baixos e teremos de tomar decisões para melhorar a equipa para a próxima temporada», disse ainda o treinador.