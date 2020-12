Após o empate frente ao Lille, Thomas Tuchel teceu rasgados elogios a Marquinhos. O técnico do PSG considerou a exibição do internacional brasileiro digna de um vencedor da Bola de Ouro.



«Temos três jogadores lesionados, o que é muito para um plantel como o nosso. No entanto, não quero pensar nisso porque fizemos um bom jogo. Estou contente. Não é uma desculpa, mas é a situação que vivemos. Vi o Marquinhos a um nível extraordinário. Podem fazer um vídeo do jogo que fez e mostrar ao mundo. Fez um jogo ao nível de um Bola de Ouro. Não entendo como não fez parte do 11 ideal da FIFA«, disse o alemão, em conferência de imprensa.



Refira-se que o defesa brasileiro jogou como médio ante o líder da Ligue 1, uma situação que não é inédita nos parisienses.