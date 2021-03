Jean-Clair Todibo é visto como uma das maiores promessas do futebol francês e foi por isso, que o Barcelona o recrutou ao Toulouse há três épocas. Apesar da aposta feita pelos blaugranas, o jovem defesa nunca se afirmou como titular na Catalunha e acabou sucessivamente emprestado a Schalke, Benfica e Nice.

O central recordou as oportunidades que lhe foram oferecidas nos últimos anos e confessou que lhe faltou «humildade, seriedade e profissionalismo» para as agarrar.



«Não sei quem pensei que era. Faço o melhor que posso. Não faço nada para que as pessoas digam que mudei, mas sim para me sentir bem. Não se deve ligar às opiniões dos outros no futebol caso contrário cais rapidamente numa depressão. Eu é que tenho de valorizar-me», referiu, em entrevista ao L'Équipe.



O internacional pelas seleções jovens de França admitiu que prefere ser titular no Sedan, clube das divisões inferiores do futebol gaulês, do que ser suplente no Barcelona.



«Ir para o Barcelona e não jogar é uma m*****. Não ajudei a equipa e é falso que tenha conquistado um campeonato. Só joguei quando o título já estava ganho. Prefiro vestir a camisola do Sedan do que ir para o Barcelona e não jogar. Além disso, recebem-se menos críticas», disse.