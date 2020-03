O presidente do Lyon, Jean Michel-Aulas, defendeu a hipótese de «época em branco» na primeira liga de França, caso não seja possível terminar a temporada 2019/2020.

A tomada de posição do dirigente do atual sétimo classificado do campeonato teve uma reação irónica e pública do futebolista do Marselha, Dimitri Payet, que joga no atual vice-líder da prova.

«Mas isso é sério? Qual é a classificação atual? Ao fim de 28 jonadas? Boa tentativa», escreveu Payet, através das redes sociais.

Em declarações ao Le Monde, publicadas na sexta-feira, Aulas sublinhou: «o mais lógico seria dizer que cancelamos tudo e começamos novamente do início da temporada». Ou, em caso de impossibilidade de terminar a prova, esta ficar sem despromovidos, sem campeão e com os mesmos qualificados europeus do que a última época.

Ora, essa eventualidade seria claramente favorável aos desejos de Aulas, uma vez que o Lyon esta época está já com algum atraso para os lugares de competições europeias. Mas não passou ao lado de um dos jogadores orientados pelo português André Villas-Boas.

«Responsabilidade da Liga é defender o interesse geral»

Depois das declarações de Aulas, o diretor geral da Liga, Didier Quillot, afirmou ao L’Équipe que «a principal responsabilidade da Liga é a defesa do interesse geral e o interesse geral são 40 clubes, 20 na primeira liga e 20 na segunda. A segunda responsabilidade da Liga é organizar as competições e encerrá-las. É também o compromisso com as emissoras», referiu Quillot, que vai representar a liga francesa numa reunião da UEFA, na terça-feira, que envolve também a Associação das Ligas Europeias. Esta, na quinta-feira, já tinha afirmado a necessidade de concluir os campeonatos.