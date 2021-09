Depois do Paris Saint-Germain, pode chegar a vez do Saint-Étienne receber um investidor estrangeiro.

Norodom Ravichak, príncipe do Camboja e meio-irmão do atual rei do país asiático, assumiu a intenção de comprar o Saint Étienne e «devolver o esplendor» àquele que é o clube com mais títulos na história da Liga francesa (10).

«É verdade que me apresentei oficialmente como candidato para assumir o leme do Saint Etienne. Sou apaixonado por futebol e sempre me entusiasmei com a liga francesa e, claro, com a seleção nacional francesa. Foi assim que sempre tive uma particular afeição pelo Saint-Étienne, que se encontra entre os grandes clubes do país. Graças às minhas várias redes empresariais, pude conhecer pessoas do mundo do futebol, uma coisa levou à outra e fui informado do projeto de venda do clube há alguns meses», revelou Ravichak, em entrevista à rádio francesa RFI.

«O meu objetivo agora é tomar conta do Saint-Étienne para que o clube possa voltar à posição que lhe é devida no futebol francês e europeu. Sempre sonhei em ser dono de um clube de futebol, e a oportunidade foi apresentada sob a forma de um clube que me é querido. Por isso, decidi fazer tudo para a aproveitar. Vou trazer alguns parceiros financeiros sólidos, que revelarei quando chegar o momento. Não venho por razões económicas. Quero dedicar-me a longo prazo e tomar conta do Saint-Étienne. Se chegarmos a um acordo, traria recursos suficientes para realizar estas ambições e permitir que o clube redescobrisse o seu brilhantismo», adicionou.

O príncipe tem, também, planos para globalizar a marca do clube.

«Além disso, gostaria de promover o futebol francês e a Ligue 1 na Ásia, trazendo Saint-Étienne à ribalta, nomeadamente através do desenvolvimento de academias, o ponto forte da ASSE, no meu país, Camboja, e noutros países asiáticos. Ao fazer isto, contribuiremos também para promover Saint-Étienne como cidade, e a sua região, no estrangeiro. A minha ambição para Saint-Étienne é nacional e internacional. Espero que a oferta tenha sucesso em breve»

O Saint-Étienne está, neste momento, em zona de descida da Ligue 1, com três pontos em seis jogos.