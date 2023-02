O PSG confirmou que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Lille, deste domingo.



O internacional brasileiro deixou o relvado em lágrimas e de maca logo no arranque do segundo tempo. O campeão gaulês revelou que o jogador não sofreu qualquer fratura e que irá ser «reavaliado nas próximas 48 horas». Por sua vez, Nuno Mendes, que também foi substituído no decorrer do encontro devido a problemas físicos, tem uma distensão no ligamento interno do joelho direito.



Embora o PSG não tenha adiantado o tempo de paragem dos dois jogadores, a imprensa francesa adianta que Neymar vai falhar o Clássico com o Marselha e que está em dúvida para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Bayern, agendada para 8 de março.