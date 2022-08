A vitória do PSG contra o Montpellier ficou marcada pelo desentendimento entre Mbappé e Neymar noticiado pela imprensa francesa. Segundo a mesma fonte, o avançado francês, que falhou um penálti, não gostou que o brasileiro assumisse a marcação de uma grande penalidade.



Na véspera do embate com o Lille de Paulo Fonseca, Galtier falou sobre a relação entre duas das estrelas da equipa.



«Não há desconforto. Estivemos juntos no dia seguinte para acalmar as coisas. Digo-vos, muito sinceramente, que tivemos uma agradável semana de preparação para o jogo com o Lille. Gostei de cada uma das sessões de trabalho durante as quais isso tudo desapareceu», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Em sentido contrário, o canarinho está a entender-se às mil maravilhas com Messi. Confrontado com a harmonia entre os dois e sobre a falta dela de ambos com Mbappé, o técnico dos campeões gauleses lembrou o passado recente.



«Havia um trio muito competente na época passada. O Kylian esteve ausente no início da época. Os três jogadores estão sempre à procura uns dos outros durante os treinadores. Por isso, será fácil integrar o Kylian», respondeu.



Galtier garantiu ainda que Neymar vai continuar em Paris, visto que «não pediu para sair», e admitiu que o clube tem necessidade de fazer contratações, mas que as eventuais chegadas estão pendentes de algumas saídas que estão a ser tratadas por Antero Henrique.



«Vamos jogar de três em três dias, identificámos os jogadores que queremos trazer. Há sempre uma lacuna entre o aspeto económico e o aspeto financeiro. Estamos com pressa. O facto de esses três jogadores ainda não terem chegado penaliza o clube em termos desportivos. Temos muitos jogadores sob contrato e é isso que o clube conta com Antero Henrique para isso», atirou.