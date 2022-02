O Paris Saint-Germain parece novamente lançado para conquistar o título francês e se duvidas houvesse, elas ficaram dissipadas neste domingo.

O PSG foi a casa do Lille, campeão em título, golear por 5-1. A figura do encontro foi o português Danilo Pereira, que bisou no encontro.

Foi o médio luso a inaugurar o marcador logo aos 10m, após um grande trabalho de Nuno Mendes na esquerda. Danilo apareceu na pequena área e aproveitou o deslize de Grbic, guarda-redes do Lille, que largou a bola.

Com José Fonte no onze e Xeka no banco, o Lille ainda chegou ao empate por Botman aos 28m, mas o PSG voltou à vantagem quatro minutos depois.

Canto batido por Messi da direita e Kimpembe cabeceou para o 2-1. Depois de assistir, Messi marcou também, fazendo o 3-1 ainda ante do intervalo.

Na segunda parte, Danilo bisou aos 51m, beneficiando de alguma sorte num desvio que tornou o seu remate à entrada da área indefensável.

O resultado foi fechado por Mbappé com um grande golo, aos 67m.

Com este resultado, o PSG chega aos 56 pontos, mais 13 (!) que o Marselha, segundo classificado. O Lille está num inesperado 11.º lugar, com 32 pontos.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN)