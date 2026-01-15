Na véspera do duelo entre Paris Saint-Germain e Lille, o clube parisiense divulgou uma atualização do boletim médico. Nele, está incluído o médio-centro João Neves, devido a um «problema muscular», informa o clube.

Por essa razão, o internacional português entrou num programa de treino individualizado, refere o PSG. Nesta temporada, João Neves já perdeu oito jogos, entre clube e Seleção, por lesão.

Além de Neves, figura no boletim médico o jovem Quentin Ndjantou, que continua tratamento, bem como Kang-In Lee e Matvey Safonov.

O PSG defronta o Lille de Félix Correia, André Gomes e Tiago Santos nesta sexta-feira, pelas 20 horas, em duelo da Liga francesa. A lesão acontece a cinco dias do jogo entre parisienses e Sporting, para a Liga dos Campeões.