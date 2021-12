Apesar de ter conquistado a Bola de Ouro e de alguns lampejos de classe, Lionel Messi ainda não encontrou a sua melhor versão ao serviço do PSG. O avançado do Atlético de Madrid, Luis Suárez, explicou o motivo para que o seu antigo colega de equipa e amigo ainda não ter apresentado o mesmo rendimento que apresentava no Barcelona.



«A nossa relação está intata, conversámos todos os dias. Conversámos sobre os jogos e sobre as nossas famílias. Ele disse-me que estava com muitas dores por jogar ao frio e principalmente na neve. Tem de se habituar ao frio lá em Paris», revelou o uruguaio, em entrevista à TNT Sports da Argentina.



Messi, de 34 anos, leva quatro golos e três assistências em 13 jogos com a camisola dos parisienses.