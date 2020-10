Neymar sofreu uma lesão nos adutores e só deverá regressar à competição após a paragem das seleções, revelou Tuchel.



De acordo com o técnico dos campeões gauleses, o extremo não poderá jogar pelo Brasil, que tem jogos da fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022 a 14 e 17 de novembro, e que apenas voltará a competir ante o Mónaco.

«Penso que não é possível ele jogar [na seleção]», disse o treinador alemão, reiterando que a informação que tem é que o internacional brasileiro apenas estará recuperado após a pausa para os jogos das seleções, pelo que falhará dois encontros da Liga francesa contra Nantes e Rennes e um na Liga dos Campeões, na quarta-feira, com o Leipzig.



Lembre-se que na passada quarta-feira, Neymar saiu lesionado aos 26 minutos no embate contra os turcos do Basaksehir.