Neymar e Leandro Paredes estão lesionados e não vão defrontar o Leipzig, esta terça-feira.



De acordo com o PSG, o internacional brasileiro apresentou queixas no adutor após os compromissos da seleção brasileira e vai estar «uns dias ausente». Já a situação do médio argentino é mais grave. Paredes tem uma lesão no quadríceps da perna direita e só voltará à competição após a próxima data FIFA, ou seja, daqui a um mês.



Por sua vez, Sergio Ramos continua o trabalho individual e espera-se que se junte aos treinos nos próximos dias.



O PSG-Leipzig joga-se, esta terça-feira, às 20h00, no Parque dos Princípes. O jogo é referente ao grupo A da Liga dos Campeões.