O PSG continua a caminhada triunfal na Liga Francesa e somou este sábado a oitava vitória em oito jogos realizados no campeonato, batendo o Montpellier por 2-0. Com este triunfo, aumentou para dez os pontos de vantagem sobre o Marselha, que é segundo classificado, embora nesta altura também tenha dois jogos a mais.

Os portugueses Nuno Mendes e Danilo não saíram do banco esta noite, tal como Donnarumma, enquanto Messi, já se sabia, continua lesionado e ficou de fora, pelo que a frente de ataque ficou entregue a Di Maria, Neymar e Mbappé.

No meio campo a surpresa foi Gueye, que abriu o marcador com um golaço: o médio recebeu de Di Maria fora da área e de pé esquerdo soltou uma bomba ao ângulo. O jogo foi sempre muito entretido, o Montpellier teve mais posse de bola, o PSG criou mais perigo e Herrera quase fez o segundo golo, mas a bola bateu no ferro com estrondo.

O golo da tranquilidade do PSG chegou apenas aos 88 minutos: Draxler entrou para o lugar de Di Maria e precisou apenas de 19 segundos em campo para receber de Neymar, dominar e disparar cruzado, para estabelecer o 2-2 final.