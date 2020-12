Um dia depois de ter vencido o Estrasburgo por 4-0 (!!) o treinador alemão Thomas Tuchel terá sido despedido do cargo de treinador do Paris Saint-Germain, segundo escreve a generalidade da imprensa francesa e alemã.

Apesar de o despedimento ainda não ter sido oficializado pelo PSG, tanto o L'Equipe como o Le Parisien dão como certo o término do contrato de Tuchel, que durava até ao fim do ano.

De resto, também o Bild e a Kicker escrevem que Tuchel abandona os parisienses, onde joga o português Danilo Pereira.

O PSG está atualmente no terceiro lugar da Liga francesa, com 35 pontos, menos um do que Lyon e Lille. A equipa parisiense apurou-se também para os oitavos de final da Champions, onde vai defrontar o Barcelona.