Regressou a normalidade ao futebol francês. Após duas derrotas seguidas, o PSG recuperou o sorriso em Nice ao ganhar à equipa local por 2-0.



Renato Sanches regressou à titularidade, mas durou apenas dez minutos em campo . Os problemas físicos parecem não largar o português e Galtier teve de o substituir, lançando Fabian Ruiz. Quem jogou a titular e em bom nível foi Nuno Mendes, lateral-esquero que serviu Messi para o 1-0 aos 38 minutos.



Vitinha e Danilo foram igualmente titulares no campeão francês. Este último esteve, inclusive, perto de marcar na primeira parte, mas acertou no ferro.



O Nice esteve por cima na segunda parte e criou ocasiões suficientes para chegar, no mínimo, ao empate. Se Dante acertou na trave, Pépé viu Donnarumma agigantar-se na baliza. O emblema do sul de França não marcou e sofreu novo golo.



Lionel Messi e Sergio Ramos combinaram para o 2-0 final. O argentino bateu o pontapé de canto, colocou a bola onde o espanhol pediu e este cabeceou para o fundo da baliza de Schmeichel.



O PSG segue na liderança da Ligue 1 com mais seis pontos que o sensacional Lens e mais seis que o Marselha, equipa que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Nice é 8.º com 45 pontos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]