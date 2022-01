Adil Rami passou em revista a carreira e abordou alguns dos capítulos da sua vida fora dos relvados, em especial a relação que manteve com Pamela Anderson. O ex-Boavista confessou que se viu obrigar a «fugir de França» quando estava com a atriz.



«Os boatos enganaram as pessoas. Não pedi para estar naquela situação, mas a minha namorada era um ícone e muita gente deixou-se influenciar-se por essa m****. Cheguei a assustar-me com todos aqueles paparazzis e tive de fugir de França», confessou, em entrevista ao L'Équipe.



O campeão do mundo pela França reiterou que o futebolista «é uma presa fácil».



«Atleticamente o futebolista é bonito. Tem dinheiro e é jovem. Sem generalizar, digamos que há muitas mulheres interessadas no teu dinheiro e na tua fama. Às vezes, só querem ganhar seguidores nas redes sociais para se darem a conhecer», defendeu.



«Durante as férias encontras tantas mulheres fáceis e miúdos com os bolsos cheios de droga... Se tivesse sido menos forte mentalmente, estava morto. Sem os meus amigos teria sido bastante difícil», acrescentou.



Após a experiência no Boavista, Adil Rami regressou à Ligue 1 com o Troyes. O defesa de 36 anos lembrou que «fizeram tudo para que deixasse o futebol», mas que ainda está de pé.



«Tive sorte porque o François Vitali (diretor desportivo do Troyes que o conhecia do Lille) sabe qual é a minha mentalidade. Quando deixei o Marselha, pessoas influentes fizeram tudo o que foi possível para que não voltasse à Ligue 1. Era o maior medo deles. Fizeram tudo para que deixasse o futebol. Por isso só posso dizer que estou orgulhoso de mim, tentaram 'afogar-me' várias vezes mas continuo aqui, de pé», concluiu.