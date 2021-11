Apesar de já ter estado na ficha de jogo do encontro ante o Manchester City, Sergio Ramos ainda não se estreou pelo PSG. Num excerto de uma entrevista que será publicada este domingo, o internacional espanhol confessa que está a viver um momento «difícil» e de «solidão».



«Estes momentos são difíceis e de solidão. Treinas várias horas no ginásio com o fisioterapeuta e com o preparador físico. Tens constantemente pensamentos negativos que às vezes te fazem duvidar», referiu, em entrevista à «Amazon Prime Video».



Apesar de ainda não ter contado com o defesa desde que este chegou a Paris oriundo do Real Madrid, Pochettino admitiu estar «contente» com a evolução deste.



«Estamos contentes com a sua evolução. Já leva um par de semanas a treinar com a equipa e agora precisa de competir. Veio da Liga espanhol e não compete há vários. A Liga francesa é completamente diferente, vamos ver como se adapta. É uma questão de ver como se vai adaptar a uma nova realidade», disse, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Saint-Étienne, deste domingo.