Christophe Galtier, treinador do PSG, defendeu Sergio Ramos, após o empate frente ao Reims. O central espanhol viu um segundo cartão amarelo, e foi expulso por protestar com o árbitro, tendo as imagens televisivas mostrado que disse «la p... madre».

«Infelizmente já vivi isto há alguns anos com um jogador estrangeiro que disse algo que é usado nos treinos. Conheço muito bem o Sergio Ramos, não estou convencido de que o insulto tenha sido dirigido ao árbitro», referiu.

«É um insulto de treino, muito ouvido nos relvados espanhóis. O árbitro levou para o lado pessoal e expulsou-o, não vou contestar o cartão vermelho. Mas havia muito nervosismo na equipa, talvez frustração pelo facto do adversário estar a fazer um bom jogo.»

(IMAGENS ELEVEN)