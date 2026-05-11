«Os meus dias são intermináveis e vazios. Vazios de energia. Vazios de sentido. É mesmo isto a “pequena morte”?» O desabafo é de Steve Mandanda, antigo guarda-redes do Marselha e da seleção francesa, que se retirou do futebol há um ano, ao serviço do Rennes. Agora, vai lançar um livro em que conta como foi deixar para trás a vida de futebolista. Uma experiência marcante e difícil de gerir.

«Qual é o meu campo, agora? O sofá?» chega a questionar-se Mandanda, hoje com 41 anos, antes de aventar uma conclusão desconcertante: «Acho que estou infeliz. Pelo menos, perdido. Sinto-me inútil. (…) Neste momento, não gosto de nada na minha vida.»

No livro intitulado Les Jours D'Aprés [Os dias que se seguiram], o ex-futebolista conta os desafios que a reforma trouxeram, da ausência de rotinas ao aumento de peso.

Valeram-lhe os conselhos de antigos jogadores que passaram pelo mesmo, como o compatriota Patrice Evra, que fez carreira no Mónaco e no Manchester United.

«Ele contou-me que passou pelo mesmo quando terminou a carreira. Primeiro, este vazio, este sentimento de inutilidade. Esta vontade de, a dada altura, querermos fazer tudo ao mesmo tempo para nos ocuparmos, talvez para ainda existirmos um pouco. Mas isso não leva a lado nenhum, é uma espécie de ilusão, com o risco de nos perdermos nela», partilhou Mandanda.

Nos últimos tempos, porém, o antigo guarda-redes francês tem notado melhorias na sua vida. Decidiu impor-se a uma rotina, que o tem ajudado a gerir melhor o dia a dia.

«Um ano mais tarde, posso dizer que estou melhor. Segui em frente. Já não tenho sentimentos negativos, nem aqueles pensamentos estranhos que me passavam pela cabeça. Mas ainda é frágil. Esta “pequena morte” é uma viragem existencial», partilhou.

Formado no Le Havre, Steve Mandanda defendeu a baliza do Marselha entre 2007 e 2022, com uma curta experiência no Crystal Palace [2016/2017] pelo meio. As últimas três épocas da carreira foram passadas no Rennes, até se ter retirado do futebol em 2025.

A nível internacional, foi internacional francês em 35 ocasiões, tendo no currículo um Mundial [2018] e uma Liga das Nações [2022].