O presidente do Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, tinha prometido e garantiu que vai cumprir: o clube apurou-se, na quarta-feira, para a final da Taça de França e o dirigente vai deslocar-se até ao Stade de France… de bicicleta.

«Tenho plena intenção de fazê-lo. Durante anos, para desafiar-me, tenho dito aos meus amigos que irei ao Stade de France de bicicleta. Então, nem sei quantas pessoas me enviaram mensagem! Não somente vou, como penso que vamos organizar um pelotão», afirmou, aos microfones da rádio Champagne-Ardenne.

O Stade de Reims está na final da Taça de França pela primeira vez em 48 anos (a última vez foi em 1977), depois de ter ganho ao Cannes, da quarta divisão, por 2-1, nas meias-finais.

São cerca de 160 os quilómetros que separam Reims do estádio, em Paris, onde Caillot espera ver uma vitória, frente ao Paris Saint-Germain, a 24 de maio. «Somos o único clube que empatou duas vezes com o PSG. O futebol é isso, temos o direito de sonhar. Vamos lá e não vamos como vítimas», acrescentou, lembrando os dois empates a um golo com o PSG esta época, para o campeonato.

Além do Reims, só o Nice, o Auxerre e o Nantes travaram o PSG, que tem 22 vitórias e cinco empates em 27 jornadas. Será que não há mesmo duas sem três, agora na Taça?