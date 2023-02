Renato Sanches admitiu que não está satisfeito com o tempo de jogo que tem tido no PSG. Ainda assim, o internacional português frisou que respeita as opções do treinador Christopher Galtier.



«Só preciso de ganhar alguma confiança e de jogar um pouco mais. Voltei de lesão, sei que é complicado. É um pouco frustrante porque é difícil jogar bem quando se regressa de uma lesão. Sinto-me bem, só preciso de jogar um pouco mais», começou por dizer, citado pelo L'Équipe.



«O treinador é quem escolhe os jogadores. Não estou contente, é normal querer jogar mais. Mas respeito a decisão do treinador. Estou aqui para dar o meu melhor», acrescentou.



Recrutado ao Lille no verão, o médio de 25 anos entrou no decorrer da primeira parte do jogo desta noite contra o Montpellier para o lugar do lesionado Sergio Ramos. No total da temporada, Renato Sanches jogou 612 minutos.