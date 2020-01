Jogo louco em Rennes, com a equipa da casa a bater o Nantes por 3-2, com uns minutos finais absolutamente frenéticos.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Nantes abriu o marcador aos 47 minutos, fruto de um autogolo de Damien da Silva.

Aos 71 minutos, o Rennes chegou ao empate, por intermédio do ex-Sporting Raphinha, mas a formação visitante voltou a colocar-se em vantagem a dez minutos do fim, com um golo de Moses Simon.

Até que chegaram os frenéticos descontos: Bourigeaud empatou aos 90+5m e Raphinha, aos 90+8m, completou a reviravolta a favor do emblema da casa.

Com este resultado, o Rennes ocupa agora o terceiro lugar, a dois pontos do Marselha, mas também mais um jogo, enquanto o Nantes é sexto, com 32 pontos.

