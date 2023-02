O Rennes respondeu à vitória do Lille com um triunfo em casa do Nantes, numa partida da 25.ª jornada da Ligue 1.

Sem Xeka, o internacional belga Doku marcou o único jogo da partida aos 20 minutos. Com este triunfo, a equipa de Genesio destronou o Lille de Fonseca, André Gomes, Fonte e Djaló no quinto lugar da tabela classificativa.



Por sua vez, Rony Lopes foi titular e saiu aos 90+1 na derrota do Troyes em casa do AC Ajaccio (2-1). Por seu turno, o Reims derrotou o Toulouse por 3-0 enquanto Clermont e Estrasburgo empataram a uma bola.



No jogo disputado à hora de almoço, o Auxerre passou em casa do Lorient (1-0).