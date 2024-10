Luis Enrique está sob fogo no Paris Saint-Germain. Não só pela derrota ante o Arsenal, por 2-0, no estádio Emirates, como também por uma resposta polémica a uma jornalista do Canal+.

Depois do jogo, e visivelmente irritado, Luis Enrique teve uma flash interview de poucas, mas duras palavras. A jornalista Margot Dumont começou por perguntar-lhe sobre a ausência de Ousmane Dembélé por motivos disciplinares e Enrique não respondeu.

Depois, foi questionado sobre o que falhou a nível tático, mas respondeu de forma brutalmente honesta: «Não tenho intenção de explicar a minha tática porque não ias entender. Muitas coisas terão de ser corrigidas, mas não tenho intenção de as explicar», disse Enrique, encerrando aí a entrevista.

Já depois do sucedido, a referida jornalista reagiu com ironia no X, antigo Twitter: «Que pena, eu adoro táticas...»