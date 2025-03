Foram divulgados os áudios do momento em que Paulo Fonseca, treinador do Lyon, foi expulso por Benoît Millot nos últimos instantes do jogo com o Brest, para a Liga francesa, que o Olympique venceu por 2-1.

No momento em que o árbitro, avisado pelo VAR, se dirigiu para a zona em que estava instalado o ecrã para visionar as imagens de um possível penálti favorável ao Brest, no tempo de compensação da segunda parte, por mão na bola de Maitland-Niles, Paulo Fonseca viu o cartão amarelo enquanto gritava a palavra «Vergonha» em inglês.

Depois de rever as imagens, Benoît Millot resolveu não assinalar o penálti. Quando se preparava para anunciar a sua decisão, foi avisado pelo quarto árbitro, Thomas Léonard, para expulsar o treinador do Lyon, o que motivou a reação explosiva de Paulo Fonseca que, aos gritos, encostou a sua cabeça na do árbitro francês.

Após o jogo, o técnico português pediu desculpa por uma situação que Benoît Millot encarou como uma «atitude particularmente intimidatória e agressiva».

O caso resultará, para Paulo Fonseca, em sanções por parte do Lyon e da Liga francesa, que o convocou para uma audiência na comissão de disciplina, esta quarta-feira. A imprensa francesa adianta que o castigo a aplicar ao treinador pode chegar aos sete meses de suspensão.