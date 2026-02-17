Reviravolta em Marselha. Mehdi Benatia tinha anunciado, há apenas dois dias, a demissão do cargo de diretor de futebol, mas, afinal, vai continuar no clube francês.

O proprietário do Marselha, Frank McCourt, emitiu um comunicado esta terça-feira a anunciar que Benatia vai permanecer no cargo a seu pedido até, pelo menos, ao fim da temporada. O marroquino vai ser responsável por «todas as atividades desportivas» e terá a missão de escolher o próximo treinador, que irá suceder a Roberto De Zerbi.

Em sentido contrário, o presidente, o espanhol Pablo Longoria, passará a ter menos peso no departamento de futebol e vai focar-se nas «responsabilidades institucionais», junto das «entidades francesas e, especialmente, europeias».

O Marselha atravessa um período de turbulência. A equipa está no quarto lugar da Liga francesa e venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou.