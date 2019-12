Roberto Moreno, novo treinador do Monaco, garante que a polémica com Luis Enrique está encerrada e que, nesta altura, só tem palavras de agradecimento para o selecionador de Espanha.

Foi a primeira conferência de imprensa do sucessor de Leonardo Jardim, pouco depois de ter orientado o primeiro treino com a equipa monegasca. O técnico espanhol começou por falar em francês, «por respeito», mas depois prosseguiu em castelhano. «Agradeço a Monaco o esforço que fez por mim. É uma honra estar na Ligue 1 e num cube como este», começou por destacar.

Uma conferência em que Moreno falou do plantel, do campeonato francês do mercado e, claro está, da polémica que marcou o verão, quando deixou o cargo de selecionador interino de Espanha, após o regresso de Luis Enrique.

«Estive nove anos ao lado dele. Só tenho palavras de agradecimento. Para mim já é passado. Há 28 anos que sou treinador. Aos 25 anos obtive a licença da UEFA Pro e o meu sonho foi sempre ser treinador. Simplesmente agradeço-lhe pelo passado e seguimos em frente», destacou.