Neymar revelou que jogadores escolheria para um encontro de futebol de cinco, numa entrevista de divulgação da 5.ª edição do Red Bull Neymar Jr's Five.



«Messi, Suárez, Mbappé, Pogba e Hazard», disse o internacional brasileiro.



De resto, o avançado do PSG apenas não partilhou o balneário com Paul Pogba (Manchester United) e Eden Hazard (Real Madrid).



Veja: