Que arraso!



O Mónaco «atropelou» o Ajaccio por 7-1 (!), em jogo da 19.ª jornada da Ligue 1.



Sem Gelson Martins, os monesgacos fizeram uma primeira parte de sonho. Nos seis primeiros minutos, Disasi e Diatta marcaram para o conjunto de Clement. Nem o golo dos forasteiros, marcado por Belaili, travou o ímpeto do Mónaco que marcou por mais três vezes até ao intervalo: Ben Yedder fez um hat-trick.



O «show» do emblema do Principado prosseguiu na segunda metade com mais dois golos, ambos da autoria de Embolo, avançado suíço que tinha entrado aos 61 minutos.



Com esta goleada o Mónaco chegou aos 37 pontos e ultrapassou à condição o Rennes, que ainda vai entrar em campo este domingo ante o PSG. Por sua vez, o Ajaccio é antepenúltimo com 15 pontos.



