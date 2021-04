O Montpellier quase viu o Marselha encerrar-lhe uma sequência de 11 jogos oficiais para todas as competições sem qualquer derrota, mas evitou o triunfo dos comandados de Jorge Sampaoli no último minuto de compensação. No final, houve igualdade 3-3 no Stade de la Mosson, no duelo da 32.ª jornada da primeira liga francesa.

Logo aos 28 segundos, Delort inaugurou o marcador para o Montpellier, que teve o português Pedro Mendes no banco de suplentes.

O Marselha esteve em desvantagem até bem perto do intervalo, mas foi para o descanso na frente do marcador, graças aos golos de Arkadiusz Milik (43m) e Pape Gueye (45+1m).

Logo a abrir a segunda parte, Laborde assinou o 2-2 no marcador aos 47 minutos, mas Lucas Perrin tratou de colocar o Marselha na frente ao minuto 71, já com a equipa em inferioridade numérica, devido à expulsão de Caleta-Car (62m).

Quando o triunfo dos visitantes parecia consumado, Laborde bisou para o 3-3 final, num golpe de cabeça no quarto e último minuto de compensação, após um cruzamento de Souquet, que recebera do lado direito da área um passe em profundidade.

Na classificação, o Marselha segue em sexto, com 49 pontos. O Montpellier é sétimo, com 46.

No outro jogo do dia, o Paris Saint-Germain goleou o Estrasburgo (1-4).