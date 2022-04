O primeiro ano de Sergio Ramos de PSG não correu de feição. Fustigado pelas lesões, o internacional espanhol disputou apenas dez jogos pelos campeões franceses. O defesa de 36 anos frisou a ambição de jogar de forma constante e destacou a papel de Kehrer e de Keylor Navas na sua adaptação a Paris.



«No final passei poucas horas no terreno de jogo com a camisola do PSG e não produzi o meu máximo como futebolista. Tenho vontade de voltar a jogar e de demonstrar todo o futebol que me resta. É uma alegria quando estás na tua plenitude e na disposição de ajudar a tua equipa. Vivi momentos maravilhosos como por exemplo com Kehrer, que é um grande amigo, e com Keylor [Navas], que é um como família para minha. Já tínhamos uma grande relação em Madrid e a minha adaptação foi mais fácil com ele», referiu, citado pelo AS.



Sergio Ramos confessou que a família «renunciou a viver a sua vida» com a sua saída do Real Madrid ao fim de 16 anos.



«Foi um grande passo na minha vida tanto profissional como pessoal. Foi uma aventura que mostrou que a família está sempre presente quer nos bons momentos, quer nos maus. A minha família renunciou a viver a sua vida», destacou.



O experiente central tem, recorde-se, contrato com o PSG por mais uma temporada.