Na apresentação oficial como novo jogador do PSG, Sergio Ramos abordou a mudança para Paris, recusou falar sobre o Real Madrid e aproveitou para comentar a possível mudança para Espanha do novo colega de equipa, Kylian Mbappé.



«Vivi uma etapa maravilhosa em Madrid. Guardo o que de bonito vivi. É triste abandonar uma casa que me deu tanto, mas vim para um clube magnífico. Estou feliz e a integrar-me. Gosto de desafios e quero continuar a ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.

O espanhol explicou que assim que não alcançou acordo com os merengues, o objetivo foi encontrar uma grande equipa.



«Olhar para trás é um erro. Sou aventureiro e tinha como prioridade assinar por uma equipa grande. A chave foi a forma como sempre me trataram. É sempre bom sair da zona de conforto e estou satisfeito com o passo que dei», esclareceu.



De seguida, o defesa de 35 anos falou sobre o novo colega de equipa Mbappé, a quem deixou elogios.



«Não me atrevo a dizer o que cada um deve fazer, mas em virtude da minha experiência posso dar-lhe um conselho em privado. Gostaria que continuasse no PSG porque gosto de jogar com os melhores. A decisão de sair de um clube é sempre muito pessoal. Não sei o que ele tem em mente, mas é um jogador que marca a diferença, é jovem e tem aqui uma equipa muito boa», referiu.



«O Real Madrid é historicamente o melhor clube do mundo e em alguma etapa da carreira os jogadores têm de jogar lá. Neste momento espero que Mbappé continue na minha equipa», acrescentou.



Por último, Sergio Ramos garantiu que jamais festejará um golo contra a sua antiga equipa.



«Celebrar um golo? Jamais! O clube está no meu coração e merece respeito. Nem uma vitória serei capaz de festejar porque nem o clube nem os adeptos merecem», assegurou.