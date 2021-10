No próximo domingo vai jogar-se o Clássico entre o Marselha e o PSG. Em vésperas do encontro, Jorge Sampaoli criticou a desigualdade de forças que existe entre os marselheses e os parisienses.



«O futebol é muito importante de uma perspetiva financeira e política. Agora é possível um país comprar um clube e consequentemente os melhores jogadores. Torna tudo muito difícil. Eles têm Di María, Mbappé, Messi e Neymar na mesma equipa. Só um país pode fazer isso. Mbappé e todos os outros jogadores que referi podem mudar o curso de um jogo só com um movimento», criticou o técnico argentino do Marselha, citado pelo AS.



Sampaoli debruçou-se sobre o compatriota Lionel, a quem teceu rasgados elogios.



«As memórias que tenho de Messi são de vê-lo treinar e jogar. Infelizmente, não vivemos uma situação favorável com a Argentina, mas nunca mudei de ideias em relação a ele. Messi teve um grande carreira ao mais alto nível, é um jogador eterno. Agradeço-lhe o seu profissionalismo e dedicação. É um prazer defrontá-lo, embora tenha noção de que será difícil», referiu ainda.



O PSG lidera a Ligue 1 com 27 pontos em dez jogos enquanto o Marselha é terceiro classificado com 17 pontos (ainda que com menos um jogo). O encontro da 11.ª jornada terá lugar no Vélodrome, às 19h45, no próximo domingo.