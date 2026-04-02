Luis Enrique revelou nutrir um sonho para o Paris Saint-Germain - que todos os jogadores de campo dominem cada posição.

Em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, na véspera do jogo do Paris Saint-Germain contra o Toulouse, a partida de abertura da 28.ª jornada da Ligue 1, o técnico explicou:

«O meu sonho é ter 20 jogadores que possam jogar em qualquer posição. E para isso, é preciso ser generoso, quando normalmente os jogadores preferem jogar numa única posição. Gostaria de ter 20 jogadores que pudessem jogar em qualquer lugar. Exceto os guarda-redes, temos três de alto nível», começou por dizer. E deu um português como exemplo.

«O meu sonho é ter Nuno Mendes a lateral, Nuno Mendes a extremo, Nuno Mendes a número nove...», sorriu novamente o técnico campeão europeu.

Noutro tema da conferência de imprensa, nomeadamente os altos salários auferidos pelo PSG, Luis Enrique foi irónico quando questionado sobre o seu ordenado - o mais alto da Ligue 1.

«Achas que os jogadores estão interessados no meu salário?», respondeu. «Acho que falar disso é irrelevante. Claro, sou um dos treinadores mais bem pagos do mundo. É ótimo para mim», atirou o espanhol, ao seu jeito.