Com apenas seis jogos disputados esta época, Sergio Ramos foi assobiado pelos adeptos do PSG no jogo do último domingo. Assombrado por problemas físicos, o internacional espanhol esteve a maioria da temporada sem jogar, mas deseja continuar no emblema parisiense.



Ora, Jérôme Rothen, ex-jogador de Monaco e PSG, recorreu à ironia para apontar o dedo ao central de 36 anos.



«Ramos disse antes do jogo que queria ficar. Surpreende-me que queira ficar e ganhar mais de um milhão de euros por mês. Volta a dizer: surpreende-me que queira ficar, ganha mais de um milhão por mês, mas que se cale, fique no clube e faça o seu trabalho em campo», disparou o antigo internacional francês em declarações à RMC.



Ramos substituiu Marquinhos aos 72 minutos frente ao Lorient e recebeu uma monumental assobiadela do Parque dos Príncipes conforme pode ver no vídeo associado ao artigo



IMAGENS ELEVEN SPORTS