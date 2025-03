O Dunkerque, orientado pelo português Luís Castro, vai jogar a meia-final da Taça de França fora de casa. Depois de ter eliminado o Lille na competição, o atual terceiro classificado da Ligue 2 recebe o PSG no estádio do Lille, o Villeneuve-d'Ascq.

«Desde o sorteio das meias-finais, sempre privilegiámos a opção de realizar este jogo no Stade Tribut, a nossa casa. No entanto, as condições impostas pela Federação Francesa de Futebol, que incluem quase 2.000 convites a conceder, para além do contingente obrigatório de adeptos da equipa adversária de mais de 250 pessoas, tornam esta opção impraticável», escreveu o clube em comunicado.

«Após inúmeras discussões com todas as partes envolvidas, foi decidido que este jogo será disputado no Stade Pierre Mauroy, em Lille. Esta decisão, embora difícil, foi tomada no melhor interesse do nosso clube e dos nossos adeptos», garantem.

O jogo está agendado para terça-feira, 1 de abril, e oferecerá ao vencedor um lugar na final no Stade de France. A outra meia-final, no dia seguinte, opõe o Cannes, da quarta divisão, ao Stade de Reims, da Ligue 1.