O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, bateu, em casa, o Saint-Cyr Collonges (3-0), nos 32 avos da Taça de França de futebol, e seguiu em frente, enquanto o primodivisionário Le Havre foi surpreendido pelo Amiens, da Ligue 2.

Com Mathys de Carvalho e Afonso Moreira no onze inicial, a equipa do técnico luso teve dificuldades em quebrar o nulo, conseguindo-o apenas no segundo tempo, com Abner Vinícius a abrir a contagem, aos 52 minutos.

Um bis de Sulc, aos 85 e 90 minutos, este último a passe de Afonso Moreira, permitiu ao Lyon seguir para a próxima eliminatória.

Num duelo entre equipas da Ligue 1, um bis de Biereth permitiu ao Mónaco vencer na casa do Auxerre (2-1), enquanto o Marselha foi a casa do Bourg en Bresse golear por 6-0.

A jogar em casa, o Le Havre caiu ante o Amiens (2-0), de um escalão inferior, enquanto o Nice, ante o Saint-Étienne (2-1), o Nantes, em casa do Concarneau (5-3), o Estrasburgo, face ao Dunkerque (2-1), e o Rennes, ante o Les Sables (3-0), seguiram em frente.