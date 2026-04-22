Taça de França: Nice elimina Estrasburgo e está na final
Formação dos ex-Benfica Diego Moreira e Rafael Luís perdeu por 2-0
O Nice venceu, esta quarta-feira, o Estrasburgo por 2-0, em jogo a contar para a meia-final da Taça de França.
Numa primeira parte sem grande história, foram os segundos 45 minutos que trouxeram ação à partida. Elye Wahi, assistido pelo lateral Clauss, abriu a contagem no marcador aos 51 minutos. O Estrasburgo ainda tentou recuperar da desvantagem, mas acabou por cometer uma grande penalidade que o avançado costa-marfinense não desperdiçou (82m), apontando o «bis» no encontro.
Com este resultado, o Nice segue para a final da Taça de França, onde vai lutar pelo título frente ao Lens. A final está marcada para dia 23 de maio, às 20h00.
