O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, e Kylian Mbappé protagonizaram um momento caricato na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões frente à Juventus.

Com a Europa a sofrer uma crise energética, ambos foram questionados sobre a opção do clube em deslocar-se de avião para os jogos. No passado fim de semana, a deslocação a Nantes foi particularmente criticada por ser um percurso que se faz em duas horas de comboio. O presidente do TGV desafiou mesmo os parisienses a utilizarem mais o comboio nas suas deslocações.

Ora, confrontados com a situação, Galtier e Mbappé não contiveram o riso e até gozaram com a questão.

«Desconfiava que me iam fazer essa pergunta e posso dizer que já falei com clube e com quem nos organiza as viagens, para saber se numa próxima vez podemos ir de carro à vela [um buggy popular em praias francesas]», disse o treinador do Paris Saint-German.

Veja o video da conferência de imprensa do PSG: