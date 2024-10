Depois de Didier Deschamps, também Aurélien Tchouaméni, que assumiu o papel de capitão na ausência de Kylian Mbappé, saiu em defesa do colega do Real Madrid.

O médio francês desvalorizou a viagem de Mbappé à Suécia, onde foi visto a jantar e numa discoteca, isto numa altura em que recupera de lesão, motivo pelo qual ficou de fora da convocatória de «Les Bleus».

«Francamente, penso que estamos a ir um pouco longe demais. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas cada vez que é o Kylian, isto assume dimensões desproporcionais. Conversámos com ele antes do jogo [frente a Israel], depois do jogo, e onde ele o viu não importa necessariamente. O seu amor pela seleção francesa não está em dúvida. Mal podemos esperar que ele volte», disse Tchouaméni, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Bélgica.

Já sobre a Liga das Nações, o médio do Real Madrid assumiu que não tem o mesmo peso de outras provas internacionais.

«Não é a competição do século, não vamos esconder, não é segredo, mas é uma competição e com esta camisola temos de vencer», finalizou.