Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, revelou que há um jogador atacante que precisa de ser integrado nas dinâmicas ofensivas da equipa. E, ao contrário do que se possa primeiramente pensar, não é Leo Messi, um dos recentes reforços do clube.

«Leo [Messi], Neymar e Di María conhecem-se bem, já têm afinidades criadas. Estamos num momento em que temos de integrar o talento de Mbappé com, por exemplo, a relação Messi-Di María ou Messi-Neymar, e isso demora tempo. Mas estamos contentes pelo modo como as estamos a avançar e as melhorias já demonstradas no jogo com o Lyon», afirmou o treinador do clube parisiense, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Metz.

«Temos mesmo de criar esse automatismo com o tempo, com os treinos. Não nos juntamos só para jogar, também para treinar. Antes do jogo com o Lyon modificámos o esquema de 4x3x3 para 4x2x3x1 e há questões sobre posicionamento, cumplicidade e organização de jogo que precisam de ser trabalhadas», explicou o treinador argentino.