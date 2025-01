John Textor, norte-americano que para além de ser dono do Botafogo, também controla o Lyon, afirmou que não vai fazer negócios com Nasser Al-Khelaifi até ter uma conversa com o presidente do PSG sobre como melhorar o futebol francês.

Numa conversa com o ex-internacional francês Jérôme Rothen para o programa de rádio RMC sport, Textor descartou qualquer intenção de vender os principais astros do Lyon, entre os quais, Rayan Cherki ou Malick Fofana, ao atual tricampeão da Ligue 1. Pelo momentos nos próximos tempos.

«Neste momento? Não, isso não vai acontecer. Não quero vender qualquer jogador desta qualidade a Nasser enquanto não dermos um aperto de mão, partilharmos uma cerveja e decidirmos juntos ajudar o campeonato francês. É óbvio que a minha relação com Nasser já não é a mesma, mas homens são homens e isso pode ser superado. Mas, por enquanto, não, não vou vender-lhe ninguém», referiu o norte-americano.