O futebolista brasileiro Thiago Silva, que deixa o Paris Saint-Germain ao fim de oito temporadas, deixou uma última mensagem de agradecimento com emoção e a citar o poeta português Fernando Pessoa, dias após confirmar a saída do finalista vencido da Liga dos Campeões.

«O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis», começou por escrever, na noite de quarta-feira, através da rede social Instagram.

«Fecha-se um ciclo, depois de oito anos no PSG. Gostaria de agradecer aos meus colegas de equipa, a toda a equipa técnica, à direção, aos adeptos, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos esses anos felizes que vivemos na cidade-luz. Aqui, junto com a minha esposa, vivemos momentos inesquecíveis, os nossos filhos cresceram, tornámo-nos cidadãos franceses e vamos levar para sempre esses anos vividos e França nos nossos corações», concluiu o defesa de 35 anos.

O PSG foi o sétimo clube de Thiago Silva na carreira como sénior, dpeois de, no Brasil, ter jogado no RS, Juventude e Fluminense, além do FC Porto B em Portugal, do Dínamo de Moscovo (Rússia) e do Milan (Itália).