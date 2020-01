A menos de seis meses de terminar o seu vínculo com o PSG, Thiago Silva ainda não recebeu qualquer proposta de renovação.

A confirmação surge do empresário, Paulo Tonietto. «Neste momento não existe nenhuma negociação com o PSG. Ele já recebeu sondagens, mas não vou falar em clubes porque a prioridade do Thiago é ficar no PSG», afirmou.

Recorde-se que Thiago Silva, de 35 anos, chegou ao PSG em 2012 e rapidamente se tornou um dos esteios da equipa francesa e também capitão de equipa.