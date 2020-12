Neymar e Mbappé são as maiores estrelas do PSG e, segundo o presidente Nasser Al-Khelaifi, querem continuar no clube parisiense. Dentro do plantel há alguém que assume que está ansioso para que os dois jogadores renovem o contrato.

«Todos os dias peço a Neymar e Mbappé que fiquem no PSG», contou Marco Verratti à TF1.

«Às vezes pergunto: ‘Kylian, já assinaste, já assinaste?’. Penso que não vai demorar muito até chegarem a acordo, porque são os dois felizes aqui», acrescentou.

«Eles fazem parte de uma das melhores equipas do mundo. Na verdade, penso que não há melhor equipa do que o PSG e podemos fazer história se ganharmos a Liga dos Campeões.»