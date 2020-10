O presidente do Toulouse admite que o clube vai ampliar a base de dados de observação de atletas com a ajuda do conhecido simulador «Football Manager».

«Ainda não utilizamos o Football Manager, mas vamos fazê-lo. Há muitos clubes que o utilizam. Não será uma base de recrutamento essencial para a nossa estratégia, mas pode ajudar», disse Damien Comolli ao portal francês 20 minutes.

O líder do Toulouse é um adepto da estatística aplicada ao futebol. Nas passagens pelos departamentos de scouting do Arsenal, e depois como diretor do futebol de Tottenham e Liverpool, apostou nos dados sobre o desempenho de jogadores para contratar reforços e sublinha a importância dessa variante no desporto.

«Veja-se, por exemplo, as equipas finalistas da Liga dos Campeões no ano passado, Tottenham e Liverpool. Elas foram construídas com base em dados. O Leipzig, semifinalista da Liga dos Campeões, trabalha em cima dos dados. O Lorient subiu (à Ligue 1) e tem um responsável por essa área. Nós não somos uma exceção», ressalvou.

O dirigente francês explicou, ainda, como funciona o recrutamento através de dados estatísticos.

«Os scouts fazem observações no campo. Depois, escrevem relatórios e nós verificamos os dados. Ou então, consultamos a base de dados, que nos dá jogadores de acordo com determinados critérios, que pedimos aos scouts que observem. Funciona nos dois sentidos. Todos os recrutamentos que são feitos através de dados confirmam o que os scouts viram. A melhor maneira de aproveitar o recrutamento ao vivo no campo e nos dados é misturar os dois», esclarece.

O Toulouse desceu esta temporada à II divisão francesa e soma apenas uma vitória desde o arranque do campeonato.