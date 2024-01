O treinador do Brest, Éric Roy, comentou as palavras de Cristiano Ronaldo, que disse que a Liga saudita é mais competitiva do que a Liga francesa. Em declarações à RMC Sport, o técnico da equipa da Ligue 1 afirmou que CR7 numa jogou em França e por isso fez um convite ao internacional português.

«Convido-o a vir aqui e a entrar em campo. Não sei se gostaria. Não é que eu não concorde, mas o Cristiano nunca jogou na Ligue 1. Como é que pode fazer essa comparação?»

Paulo Fonseca, treinador do Lille, também abordou o assunto, mas preferiu não fazer grandes comentários às palavras de Cristiano Ronaldo.

«Não acho que o que ele disse esteja certo. Se está feliz na Arábia Saudita, estou feliz por ele. Mas há coisas que não merecem o meu tempo.»