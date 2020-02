O treinador do Lille, Christophe Galtier, anunciou esta quinta-feira a decisão de proibir o uso de telemóveis na equipa francesa, antes e até durante os jogos.

O técnico de 53 anos, que tem no plantel os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, defendeu, em conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Angers, que aqueles aparelhos são a «heroína» dos anos 2020, antecipando o que pode ser o mundo tecnológico na década.

«Estamos numa geração e numa sociedade na qual há um vício terrível aos ecrãs, às redes sociais e às aplicações. É a heroína dos anos 2020. Eu leio muito, falo muito e estou convencido de que há um vício a esses ecrãs, que pode cansar ou gerar problemas de concentração na preparação de jogos», sublinhou Galtier.

«Uma hora antes do início do jogo, não há mais telefones nem ecrãs [no balneário], ou seja, aproximadamente 25 minutos antes do aquecimento. Estou quase certo e convencido de que vai haver uma evolução mais significativa nas próximas temporadas, para que, a partir do momento em que haja acesso aos balneários, não haja mais acesso a ecrãs», concluiu.

Em França, recentemente, houve mesmo um episódio tornado público de uso de telemóvel durante um jogo, ao intervalo. Foi quando Neymar, do Paris Saint-Germain, admitiu, ao Canal +, que visitou as redes sociais no telemóvel, tomando assim conhecimento da morte do ex-basquetebolista Kobe Bryant, a 26 de janeiro.