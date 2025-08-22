O treinador do Rennes, Habib Beye, abordou o mercado da sua equipa durante uma conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira. Não mencionou o nome de Conrad Harder, por quem o clube francês enviou duas propostas ao Sporting, mas deixou algumas pistas sobre o recrutamento de um avançado.

Dois dias antes de visitar o Lorient, Habib Beye esclareceu a imprensa sobre esse tema. «Vou ser muito claro, porque leio e oiço algumas coisas surpreendentes, preços a serem anunciados... Definitivamente, não estamos desesperados para contratar todos os avançados do planeta!», exclamou, em tom irónico.

«Queremos mais um avançado, estamos no mercado e estamos a avançar com os nossos processos, mas não pagaremos um preço que não se justifique. Se tivermos de ficar como estamos, estou muito feliz com o meu plantel atual, que é competitivo», garantiu o técnico.

Porém, perante a insistência dos jornalistas, Habib Beye traçou o perfil do avançado que deseja. «Precisamos de alguém que possa atacar a defesa adversária, com mais poderio físico, também capaz de ocupar a área. Para marcar golos e ser eficaz, tendo provado que tem a capacidade de se adaptar a um clube como o nosso», disse.

Esse perfil coaduna-se com Conrad Harder? Além do avançado do Sporting, a imprensa francesa fala no interesse em Esteban Lepaul, do Angers.

Tal como o Maisfutebol escreveu ao início da tarde de sexta-feira, o Rennes viu uma segunda proposta ser rejeitada, por valores ainda abaixo do vinte milhões. Um montante algo distante das pretensões do Sporting.