Treinador do Rennes: «Harder? Não estamos desesperados para contratar»
Declarações surgem numa altura em que Conrad Harder, do Sporting, tem sido associado ao clube francês
Declarações surgem numa altura em que Conrad Harder, do Sporting, tem sido associado ao clube francês
O treinador do Rennes, Habib Beye, abordou o mercado da sua equipa durante uma conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira. Não mencionou o nome de Conrad Harder, por quem o clube francês enviou duas propostas ao Sporting, mas deixou algumas pistas sobre o recrutamento de um avançado.
Dois dias antes de visitar o Lorient, Habib Beye esclareceu a imprensa sobre esse tema. «Vou ser muito claro, porque leio e oiço algumas coisas surpreendentes, preços a serem anunciados... Definitivamente, não estamos desesperados para contratar todos os avançados do planeta!», exclamou, em tom irónico.
«Queremos mais um avançado, estamos no mercado e estamos a avançar com os nossos processos, mas não pagaremos um preço que não se justifique. Se tivermos de ficar como estamos, estou muito feliz com o meu plantel atual, que é competitivo», garantiu o técnico.
Porém, perante a insistência dos jornalistas, Habib Beye traçou o perfil do avançado que deseja. «Precisamos de alguém que possa atacar a defesa adversária, com mais poderio físico, também capaz de ocupar a área. Para marcar golos e ser eficaz, tendo provado que tem a capacidade de se adaptar a um clube como o nosso», disse.
Esse perfil coaduna-se com Conrad Harder? Além do avançado do Sporting, a imprensa francesa fala no interesse em Esteban Lepaul, do Angers.
Tal como o Maisfutebol escreveu ao início da tarde de sexta-feira, o Rennes viu uma segunda proposta ser rejeitada, por valores ainda abaixo do vinte milhões. Um montante algo distante das pretensões do Sporting.